Il Festival di Castrocaro torna su Rai Due con la supervisione del produttore e agente Lucio Presta: Belen Rodriguez e Stefano De MArtino i conduttori, presente anche Simona Ventura.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, estate all’insegna di Rai Due. Oltre al backstage del Concertone della Notte della Taranta, i due coniugi dovranno infatti presentare anche il Festival di Castrocaro, la cui finale andrà in onda in diretta su Rai Due il prossimo 3 settembre. Lo scorso anno lo storico festival è andato in onda in differita in seconda serata su Rai Uno, condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, ma la nuova gestione targata Lucio Presta porterà una ventata di freschezza e tante novità. Vediamo quali.

Castrocaro, ecco le novità della kermesse con Belen e Stefano al timone

E’ stato il produttore e agente Lucio Presta a vincere il bando triennale per accaparrarsi la gestione del Festival di Castrocaro. Il marito di Paola Perego organizzerà la kermesse per i prossimi tre anni, con lo scopo di rilanciarla e restituirle il prestigio che ha sempre avuto negli anni, come accade con Sanremo. Presta ha annunciato tutte le novità di questa edizione: la conduzione è stata affidata a Belen e Stefano De Martino, che sono la coppia del momento e attireranno di certo una bella fetta di pubblico; presidente di giuria sarà invece Simona Ventura, che torna in tv dopo il successo di The Voice. ‘Ma la novità a cui tengo di più è che i ragazzi che vorranno iscriversi non dovranno pagare nulla’, ha aggiunto il produttore.

Castrocaro, ecco le tappe prima della finale del 3 settembre

Il Festival di Castrocaro sarà trasmesso in diretta su Rai Due il prossimo 3 settembre, per la serata finale. Ma quale sarò il percorso prima della grande puntata finale? Le selezioni verranno fatte dal vivo a Roma, Napoli, Milano e Catania. Tra il 26 e il 28 luglio, invece, gli artisti scelti per partecipare al concorso saranno covocati per un’ulteriore selezione, perchè saranno soltanto 12 a potersi esibire alla serata finale, condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

