Le Donatella partono per il nuovo Summer Tour 2019: per Giulia Provvedi è l’occasione giusta per dimenticare l’improvvisa e misteriosa rottura con Pierluigi Gollini.

In questo periodo Giulia Provvedi è nel mirino del gossip per la fine della sua storia d’amore con il calciatore Pierluigi Gollini. La rottura improvvisa, il cui motivo non è stato raccontato dai diretti interessati, sta sicuramente facendo soffrire la gemella di Silvia Provvedi, che però nei prossimi mesi potrà distrarsi insieme alla sorella in una nuova avventura: vediamo quale.

Potrebbe interessarti anche:

Le Donatella in giro per il nuovo Summer Tour 2019

Giulia e Silvia Provvedi sono nate per il grande pubblico come ‘Le Donatella’, duo musicale che ha partecipato a una delle edizioni di X Factor. Le due gemelle, poi diventate famose anche come personaggi televisivi grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip e a All Together Now, presto torneranno alla loro vecchia passione, la musica. Dopo l’uscita del nuovo singolo ‘Scusami, ma esco’, le Donatella si esibiranno in giro per l’Italia, e non solo, fino al 31 agosto. Per Giulia sarà certamente un’occasione per distrarsi e pensare il meno possibile alla fine della sua storia con Pierluigi Gollini.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI