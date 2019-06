Eleonora Daniele si sposa: i dettagli sulle nozze con Giulio Tassoni.

Dopo 16 anni di fidanzamento, di cui 6 di convivenza, la nota conduttrice Rai si sposa con Giulio Tassoni. L’imprenditore che lavora nel mondo dei cosmetici è molto riservato e su di lui si sa ben poco: il loro primo incontro è stato in un locale di Roma, Piper: fu Eleonora a fare il primo passo, solo dopo un mese nacque qualcosa tra loro. Dal 2014 convivono e quest’anno finalmente coroneranno il loro amore. A settembre le nozze. Ecco i dettagli sul matrimonio.

Fiori d’arancio e lungo abito bianco: tutto pronto per il matrimonio di Eleonora Daniele e Giulio Tassoni. La nota conduttrice Rai ha svelato alcuni dettagli al giornale Il Fatto Quotidiano: “A settembre mi sposo. Quando ho provato l’abito mi è scesa una lacrimuccia”.

La data e la location dell’evento sono segrete: “Vorrei che ci fossero le persone che amo di più. Odio la spettacolarizzazione”, ha precisato. Entrambi gli sposi sono molto riservati riguardo la loro vita privata. L’ex gieffina doveva sposarsi nel 2016 ma per lavoro si ritrovò costretta a rimandare l’emozionante evento. La conduttrice Rai e l’imprenditore si sono conosciuti nel 2002 ad una festa a Roma: dopo 16 anni di fidanzamento hanno deciso di giurare amore eterno dinanzi l’altare.

