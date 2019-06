Piovono ancora critiche sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini: sotto la sua ultima foto su Instagram, quel ‘particolare non sfugge.

Ultimamente Eleonora Rocchini è spesso nel mirino dei suoi ‘haters’. La bella fidanzata di Oscar Branzani, in questi giorni, è in vacanza a Mykonos, insieme al suo compagno e ad amici. E, quindi, è più che normale che l’ex corteggiatrice pubblichi in continuazione incantevoli scatti in costume da bagno. Ebbene. È proprio per questo motivo che, da diversi giorni, Eleonora è ‘costretta’ a leggere dei commenti pochi carini sul suo conto. Poco tempo fa, infatti, vi avevamo parlato di quando la giovane Rocchini è stata definita ‘volgare’ da una sua haters per una posa che, a detta sua, sarebbe stata troppo spinta. Con il passare dei giorni, le polemiche non si sono affatto placate. Anzi. Un’ultima è arrivata davvero poco fa su Instagram. Ecco a cosa ci riferiamo.

Eleonora Rocchini, piovono critiche su Instagram: quel ‘particolare’ non sfugge

Sin dal suo percorso a Uomini e Donne, Eleonora Rocchini ha avuto il pubblico dalla sua parte. Con la sua innata simpatia e spiccata solarità, la giovane toscana ha conquistato, immediatamente, non solo Oscar Branzani, ma i più affezionati sostenitori del programma. Tanto che, una volta uscita dal programma, il suo successo è stato davvero notevole. La prova tangibile, tra l’altro, è il numero cospicuo di followers su Instagram. È proprio su questo social network, però, che, in questi ultimi giorni, la bella Rocchini è protagonista di diverse critiche. Una, come dicevamo precedentemente, è arrivata davvero pochissime ore fa sotto la sua ultima foto. “Voglio sentirmi libera di essere come sono”, recita la didascalia a corredo della foto. Eppure, c’è chi ha da dire con queste parole. Criticando apertamente Eleonora.

Sembra, quindi, che la critica mossa ad Eleonora, riguardi proprio la mancanza di spontaneità, di naturalezza in ogni sua foto. Voi siete d’accordo?

