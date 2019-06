Eleonora Rocchini ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto molto ‘hot’, in cui si slaccia il costume e lascia intravedere qualcosa di troppo: fan in delirio.

Eleonora Rocchini è sicuramente una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più apprezzata dal pubblico. Sempre spontanea e diretta, l’ex gelataia fiorentina ha conquistato il cuore di Oscar Branzani, che l’ha scelta tre anni fa e continua ad essere pazzo di lei. Non si può dire lo stesso della redazione di Uomini e Donne, con cui la coppia non sembra essere in buoni rapporti, come confermato dalla stessa Eleonora nel lungo sfogo di qualche ora fa su Raffaella Mennoia. Ma il pubblico ama l’ex corteggiatrice, che ultimamente si sta mostrando più sexy che mai in alcune foto pubblicate mentre è in vacanza con il suo Oscar.

Eleonora Rocchini, ecco la foto hot: si slaccia il costume, fan in visibilio

ELeonora Rocchini ed Oscar Branzani stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza a Mykonos, in Grecia. Tanti sono gli scatti che la coppia pubblica sui rispettivi profili per condividere il relax con i fan, e in particolare Eleonora si sta mostrando più bella e sensuale che mai in alcune foto in costume. L’ultimo post della Rocchini non ha fatto eccezione e sta facendo impazzire i fan: ecco perché.

L’ultima foto postata da Eleonora Rocchini, la ritrae in riva al mare con un bikini rosso, appartenente evidentemente alla collezione creata proprio da lei e Oscar per il loro brand. Il bikini è davvero scollato e sgambato e già questo avrebbe lasciato senza fiato i fan. Ma la cosa ‘hot’ è che Eleonora si è lasciata immortalare con il reggiseno slacciato sul davanti, quasi a lasciar intravedere il seno. Le mani della modella mantengono stretti i lacci del costume per evitare di scoprire troppo, ma ai fan basta il ‘vedo-non vedo’ per andare letteralmente in visibilio.

