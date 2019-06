Elisa Isoardi, cambio di rotta a La Prova del Cuoco: la produzione ha deciso di cambiare. Ecco cosa ci aspetterà nella prossima edizione.

Elisa Isoardi è già pronta per la nuova stagione de La Prova del Cuoco. Certo, prima ci sarà una bella dose di meritate vacanze. Per la conduttrice è stato un anno intenso. Con qualche dispiacere in amore e molto impegno dal punto di vista lavorativo. Come ha affermato anche lei, è molto difficile entrare nel cuore della gente che ha seguito da sempre un programma in cui c’era la presenza molto forte di Antonella Clerici. Il lavoro svolto dalla Isoardi non è stato affatto semplice e nonostante un primo periodo di ‘buio’, poi i telespettatori sono tornati. E’ tornato lo share. E sono tornati i sorrisi. I risultati, tuttavia, in termini numerici, non sono proprio quelli sperati. Così, stando alle ultime indiscrezioni riportate da Tv Blog, il programma subirà un ridimensionamento in vista della prossima stagione.

Potrebbe interessarti anche:

Elisa Isoardi, La Prova del Cuoco: chi ci sarà al suo fianco

Elisa Isoardi sarà riconfermata per la prossima stagione, su questo non c’è dubbio. Ma il programma ha bisogno di una ‘rinfrescata’. Nel senso che la produzione deve assolutamente ‘svoltare’ in qualche modo, dando quel tocco in più alla trasmissione. Così, avrebbe pensato ad una figura un po’ più di rilievo da affiancare alla Isoardi. Una figura che, comunque sia, non rischi di metterla in ombra.

Attualmente, al fianco di Elisa Isoardi, c’è Ivan Bacchi. Lo chef potrebbe essere spostato, stando alle notizie che arrivano da Tv Blog, a La Vita in diretta Estate. Al fianco di Elisa Isoardi serve un personaggio che sappia creare la giusta empatia con il pubblico da casa senza però oscurare l’immagine della conduttrice. Uno dei nomi in lizza potrebbe essere quello di Gianfranco Vissani che, come sappiamo, ha un ottimo rapporto con Elisa Isoardi. Tuttavia, per ora, può essere solo un’ottima ipotesi. Niente di più.

Per tutte le ultime news su Elisa Isoardi e i suoi prossimi progetti in tv CLICCA QUI