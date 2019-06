Francesca De André ha pubblicato un duro sfogo su Instagram, scatenando le critiche e i commenti degli haters: gli insulti sono pesanti.

Francesca De André è stato e continua ad essere uno dei personaggi più controversi del momento. Protagonista indiscussa del Grande Fratello 16 per le sue vicende amorose e per il suo carattere forte che l’ha portata a liti anche molto pesanti all’interno della casa, la nipote del grande Fabrizio De André continua a tenere banco in tv e sui social e soprattutto a dividere il pubblico, tra sostenitori accaniti e haters inferociti. Un carattere come il suo si ama o si odia, c’è poco da fare, e l’ultimo sfogo pubblicato dall’ex gieffina su Instagram, ne è la prova: vediamo perché.

POtrebbe interessarti anche:

Il duro sfogo di Francesca De André su Instagram

Francesca De André sta vivendo in questo periodo la sua storia con Gennaro Lillio, conosciuto al Grande Fratello, ma se l’amore con lui va a gonfie vele, tanti sono i detrattori di Francesca tra il pubblico, visto il suo carattere spesso aggressivo e molto esuberante. Così, poche ore fa la nipote di De André ha pubblicato un post su Instagram, nel quale si è lasciata andare a un duro sfogo: ‘Avrò anche un carattere del c***o, ma il cuore che ho io, voi ve lo sognate’, ha scritto, inserendo poi una serie di hashtag da cui si capisce che il suo riferimento è a chi la giudica senza conoscerla a fondo. ‘Chi mi ama mi segue’, ha concluso.

Haters scatenati sotto il post di Francesca

Il post di Francesca ha scatenato i commenti degli haters, che non si sono risparmiati e le hanno detto cose anche molto pesanti: ‘Tu non hai affatto un cuore’, le ha scritto qualcuno. ‘Devi curarti da un medico’, le ha detto qualcun altro, dicendole che è una pazza con un barboncino accanto. Il riferimento è chiaramente a Gennaro, accusato da molti di essere troppo accondiscendente nei confronti della fidanzata, tanto che secondo alcune voci Francesca non piacerebbe affatto neanche alla mamma di Gennaro.

Per rimanere semre aggiornato su Francesca De André e su tutti i tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI