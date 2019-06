Francesca De André e Gennaro Lillio saranno a Temptation Island Vip? Le voci sono diventate sempre più insistenti, ma adesso arriva il colpo di scena.

Francesca De André e Gennaro Lillio sono appena usciti dalla casa del Grande Fratello. E ne sono usciti da fidanzati. Beh, non sappiamo se è giusto oppure no usare quella parola. ‘Fidanzati’ potrebbe essere troppo impegnativo per dei ragazzi che dicevano di essere amici quando si scambiavano baci e coccole sotto le lenzuola. E infatti è così. In un’intervista rilasciata a Radio Radio, Francesca De André ha confermato la tesi: “Non sappiamo dare un nome al rapporto che ci unisce. Però mi sento impegnata”.

Francesca De André e Gennaro Lillio: “Temptation Island Vip?” Sentite la risposta

Negli ultimi giorni è diventata sempre più insistente la voce riguardante la partecipazione a Temptation Island Vip da parte di Francesca De André e Gennaro Lillio. I due ragazzi si ritrovano, adesso, catapultati nel mondo in cui vivevano prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, restando comunque costantemente sotto i riflettori. Sì, perché non accennano a terminare le voci che girano sul loro conto.

Tuttavia, bisogna evidenziare che Francesca De André ha categoricamente smentito di aver ricevuto una chiamata dalla produzione di Temptation Island Vip. Insomma, a quanto pare, la voce sarebbe infondata. D’altronde, non si esclude che la chiamata potrebbe arrivare nei prossimi giorni. A pensarci anche solo un attimo, Francesca e Gennaro sarebbero una coppia perfetta per quel tipo di programma. Il loro ‘amore’, se così si può chiamare, potrebbe essere messo a dura prova davanti alle telecamere di un programma anche molto importante e seguito.

La mamma di Gennaro non approva…

La mamma è sempre la mamma. E quella di Gennaro è un po’ in apprensione per la relazione di suo figlio con Francesca De André. All’esterno della casa, non tutti hanno avuto una buona percezione dei sentimenti che ci sono tra i due. Così, stando alle ultime notizie, anche la mamma del napoletano Gennaro avrebbe manifestato un certo dissenso sulla vicenda.

