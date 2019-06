View this post on Instagram

Nella mia vita ho avuto troppe delusioni a livello sentimentale … sono arrivato al punto di pensare di non potermi più innamorare e rimanere single per sempre … Poi dopo tanto tempo passato da solo sei arrivata tu … Ho ripromesso a me stesso di mettercela tutta per fare in modo che la nostra storia vada per il meglio … anche se la nostra non è una relazione facile … abbiamo 10 anni di differenza io abito a Roma e tu a Salerno … sarò pazzo io …. ma sono sicuro che l'amore se è vero amore non teme differenze di età e distanze geografiche … e questa volta niente potrà rovinare e ostacolare questo amore indescrivibile che provo per te … ti amo piccola