Sembra che tra i due ex gieffini Gaetano Arena e Daniele Dal Moro non corra buon sangue: il giovane napoletano ha lanciato una dura frecciatina sui social.

Il Grande Fratello è terminato da più di una settimana. Eppure, i suoi protagonisti sono ancora sotto gli occhi dei riflettori. Non soltanto fanno parlare di sé Francesca e Gennaro, Daniele e Martina, ma anche Gaetano Arena offre spunti sempre nuovi per essere al centro dell’attenzione. Dopo la chiara frecciatina ad Erica Piamonte, il giovane napoletano lancia una dura stoccata al suo ex compagno di viaggio Daniele Dal Moro. Ma cos’è successo? Ve lo spieghiamo immediatamente.

Gaetano Arena, che stoccata a Daniele del Moro: colpo basso sui social

Sembra proprio che oggi Gaetano Arena si sia completamente dedicato ai suoi fan. Proprio in un recente articolo, infatti, vi abbiamo parlato delle diverse domande su Instagram, a cui il bel napoletano ha risposto. Ne ha avuto un po’ per tutti, insomma. Ha parlato, infatti, di Valentina Vignali, di Martina Nasoni, di Kikò Nalli ed Enrico Contarin. E non solo. Scorrendo tra le sue Instagram stories, infatti, è spuntata una domanda riguardante Daniele Dal Moro. A cui, ovviamente, Gaetano non ha potuto fare a meno di rispondere. Ecco che, però, la sua risposta sembra essere una chiara frecciatina al suo ex compagno di viaggio ed inquilino. “Cosa pensi di Daniele?”, gli chiedono su Instagram. Lui risponde: “Di chi?”. Insomma, la risposta è davvero molto chiara. Ma cosa sarà successo tra i due ragazzi? Ovviamente, questo non lo sappiamo con certezza. Ma sembra, quindi, che tra i due non corra affatto buon sangue.

