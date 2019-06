Gaetano Arena risponde alle domande dei fan sulla sua esperienza al Gf16: il modello ne ha per tutti gli altri ex concorrenti.

Gaetano Arena è stato uno dei concorrenti più discussi del Grande Fratello 16. La sua storia con Erica Piamonte aveva fatto innamorare il pubblico, ma il suo racconto pieno di dettagli intimi sulla ragazza aveva fatto arrabbiare moltissimo Barbara D’Urso e portato probabilmente alla sua eliminazione dal gioco. Ma se Erica sembrava averlo perdonato quando era ancora nella casa, dopo la fine del programma i due non starebbero più insieme, anche se non hanno dato notizie più precise in merito. Ma Gaetano ha parlato degli altri concorrenti del GF, rispondendo alle domande di alcuni fan su Instagram.

Le parole forti di Gaetano Arena del GF16 sugli altri concorrenti

GAetano Arena ha risposto ad alcune domande sui suoi ex compagni d’avventura al GF16. I fan hanno voluto conoscere il pensiero di Gaetano su alcuni protagonisti del Grande Fratello e il modello non si è certo tirato indietro. A chi gli ha chiesto del suo stato d’animo attuale, Gaetano ha risposto senza entrare nel dettaglio, come sta facendo da un po’ rispetto al suo rapporto con Erica. Parole di affetto invece le ha spese per alcuni dei suoi ex compagni d’avventura, dichiarando ad esempio che Kikò ed Enrico gli mancano moltissimo e che considera Ivana Icardi una sorella, perché è una persona simpatica e buona.

Gaetano ha anche scherzato su Valentina Vignali, dicendo che presto uscirà un loro duetto, visto che nella casa erano soliti cantare insieme. Parole di affetto anche per la vincitrice Martina Nasoni e per Guendalina Canessa, che è rimasta nella casa solo una settimana, a cui Gaetano ha dedicato solo aggettivi positivi, definendola bellissima, simpatica, altruista ed educatissima. A chi invece gli ha segnalato che c’è gente in giro che parla di lui, Gaetano ha detto che queste persone cercano solo fama, ma la risposta su Daniele Dal Moro è stata molto enigmatica: un fan gli ha chiesto cosa pensasse del veronese e lui ha stranamente risposto: ‘Di chi???’

