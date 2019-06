Poche ore fa, Daniele Dal Moro, ex concorrente del Gf, ha condiviso una dedica speciale per sua sorella: ecco il gesto inaspettato di Martina.

È terminato da più di una settimana il Grande Fratello, eppure i suoi protagonisti sono ancora al centro dei riflettori. Non soltanto Francesca De André e Gennaro Lillio, ma anche Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Tra questi ultimi due, infatti, nella casa del Grande Fratello era nato un bellissimo rapporto. La vincitrice aveva dichiarato più volte di essersi presa una bella cotta per Daniele. Il ragazzo, invece dal canto suo, non ricambiava affatto questo sentimento. Usciti dalla casa, però, sembrava che qualcosa fosse cambiata. Tanto che, la prima notte nella ‘vita reale’ l’hanno passata insieme. Ebbene. A distanza di giorni, come sarà il rapporto tra i due ragazzi?

Potrebbe interessarti anche:

Gf, Daniele e la dedica a sua sorella: arriva il gesto di Martina

Usciti dalla casa del Grande Fratello, Daniele e Martina hanno avuto, senz’altro, modo di rivedersi. Ma a chi chiede come stanno realmente le cose tra i due, Daniele risponde in maniera forte e decisa. Insomma, si può dire, a questo punto, che tra i due sia nata una bella amicizia. E nulla di più. Eppure, però, poche ore fa Daniele ha pubblicato su Instagram una toccante dedica per sua sorella. A cui, ovviamente, non è mancata assolutamente il commento di Martina. Da come si può vedere dal post riproposto in alto, l’ex concorrente del Grande Fratello dedica delle emozionanti parole a sua sorella. Che, tra l’altro, rappresentano appieno la bontà, la purezza di questo giovane ragazzo. Tra i diversi commenti, apparsi sotto la foto, ce ne sono diversi provenienti dai suoi ex compagni di viaggio. E tra i tanti, non poteva affatto mancare quello di Martina:

‘Amori’, commenta Martina. Cosa vorrà dire? Qualcosa bolle in pentola? Lo scopriremo. Se son rose, fioriranno, no?

Per ulteriori news su tutti i ragazzi del Gf –> clicca qui