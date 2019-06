Harry e Meghan: il Principe Filippo e William gli sconsigliarono di sposare un’attrice.

La storia tra Meghan Markle e il principe Harry è una di quelle storie tanto tormentate, tanto ostacolate dalla famiglia che sembra essere una di quelle favole della Walt Disney conclusasi con la nascita del piccolo Archi a coronamento del loro amore. Oggi sembra essere un amore sicuro, sincero ed onesto anche se Meghan non si è certo risparmiata in termini di frecciatine e di pretese un po’ particolari da rispettare. Oggi però arrivano delle notizie piuttosto particolari che riguardano il fatto che il principe Filippo avrebbe avvisato il principe Harry di non sposare Meghan Markle e, più che altro, di non sposare un attrice.

Filippo e William contro il matrimonio di Harry e Meghan

Il 93enne, Principe Filippo, membro della famiglia reale pare che disse al principe Harry di fare un passo indietro con Meghan Markle e di non sposarla. I motivi di questa richiesta probabilmente risalgono al fatto che la storia d’amore tra il principe Harry e Meghan era nata troppo rapidamente e si era evoluta in tempi brevi. Anche William pare che non fosse troppo d’accordo. Voleva che il fratello Harry prendesse la giusta decisione. Nonostante questo i rapporti tra i due si incrinarono nonostante, probabilmente, dietro a questa richiesta di William ci fosse forse una voglia di protezione nei confronti del fratello. Così, nonostante il principe Filippo fu il primo a vedere il nipotino Archi dopo la nascita a Maggio, pare anche il nonno fosse il primo a sostenere che i due non avrebbero dovuto sposarsi. Del resto se uniamo i puntini, Filippo non prese nemmeno parte al matrimonio, ma all’epoca la cosa venne giustificata per dei problemi di salute. Ora però i media inglesi sembra che abbiano scoperto che il duca di Edimburgo cercò di consigliare a Harry di non sposare le attrice di Suits. Ora come ora però Harry e Meghan sono felicissimi insieme e la loro storia d’amore non viene più ostacolata, ma anzi viene apprezzato ed amata dal pubblico ed ha il popolo del Regno Unito che si sta affezionando in maniera indissolubile proprio a loro.

