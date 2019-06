Prequel Hunger Games: di cosa parlerà il nuovo capitolo della saga più famosa di sempre.

Tutti gli appassionati di Hunger Games saranno entusiasti di sapere che la Lionsgate ha confermato la creazione di un prequel ambientata 60 anni prima dei giochi originali. Il prequel verrà trasformato in film quando l’autrice Suzanne Collins finirà di scrivere il nuovo romanzo della saga ammiraglia di Hunger Games. Cerchiamo allora di scoprire tutto il possibile a riguardo!

Prequel Hunger Games: già al lavoro per il film della saga

È ufficiale così l’arrivo di un nuovo libro della saga che verrà pubblicato nel 2020 e la traduzione cinematografica dell’opera scritta è già in lavorazione, una scelta più che ovvia visto che Hunger Games è la saga cinematografica che ha ottenuto un successo pazzesco con incassi veramente da far girare la testa, Ma di cosa parlerà questo prequel? Siamo durante la decima edizione dei giochi quindi 60 anni prima delle vicende di Katniss Everdeen e Panem sta ancora cercando di riprendersi dalla guerra. L’autrice, come si legge su Coming Soon, racconta come questo sia una sorta di viaggio all’interno della condizione della natura umana, una scoperta più approfondita di chi siamo e cosa per noi diventa fondamentale per sopravvivere.

Trama Hunger Games: di cosa parlerà il prequel?

Il paese di Panem 10 anni dopo la guerra sta cercando di vivere questo momento di ricostruzione cercando di rialzarsi e quindi i personaggi dell’autrice qui possono essere assolutamente interessanti e approfonditi in maniera articolata proprio perché in questo momento stanno ridefinendo il loro modo di concepire e capire l’umanità. I fan sono così entusiasti di questa novità anche se ovviamente bisognerà aspettare il 2020 per poter leggere il libro e vedere la ricostruzione cinematografica del nuovo capitolo della saga. Un’attesa che, si spera, verrà ripagata da un incasso cinematografico importante e da un successo di pubblico degno degli episodi del passato.

