Karina Cascella e Pamela Prati sono state protagoniste di un episodio spiacevole A live Non è la D’Urso. Karina sembra però ora avere cambiato idea sulla sua esternazione. Vediamo perché.

Karina Cascella è approdata in tv con la sua partecipazione a Uomini e Donne, per il quale è stata anche invitata saltuariamente come opinionista, ruolo che ricopre quasi in modo fisso a Mediaset nei programmi di Barbara D’Urso. Proprio nell’omonimo serale si era scagliata contro Pamela Prati. Karina a Live- Non è la D’Urso ha rivolto pesanti parole alla Prati, dicendole che si deve vergognare e fa schifo, commentando la vicenda di Mark Caltagirone, proprio mentre la Prati era ospite a Chi l’ha visto. Questo non era andato a genio alla ex di Salvatore Angelucci, e del resto anche a molti spettatori non è piaciuto che una persona che che si è resa protagonista di una vicenda controversa sia andata ospite in un importante programma di informazione Rai. Trascorso del tempo però Karina ha ripensato alle sue parole e ha deciso sul suo account Instagram di chiedere scusa pubblicamente alla ex showgirl.

Karina Cascella Pamela Prati: il post di scuse su Instagram

La Cascella si è infatti pentita per essere stata una donna che ha rivolto a un’altra quelle parole, in un modo scorretto per esprimere il suo dissenso sia dal punto di vista umano che televisivo. Inoltre ha tenuto a specificare che con quelle parole non voleva far aumentare l’astio verso la Prati. Ha poi aggiunto che vicenda Caltagirone è decisamente fumosa e le opinioni in merito sono tante ma, sulla propria infelice esternazione, è stato il caso di tornare indietro. Ha voluto poi ricordare che, negli anni, ha avuto modo di essere spesso in tv e in queste occasioni ha pronunciato diversi giudizi in merito ad altre persone, senza offendere nessuno ma con Pamela le è capitato involontariamente di strafare. Ha accompagnato le scuse con l’immagine di un post con su scritto I’m sorry (in italiano, mi dispiace).

