Michelle Hunziker e una foto sospetta su Instagram che incuriosisce i follower. Critiche e commenti dubbiosi per la showgirl svizzera.

Michelle Hunziker che si sta concedendo qualche giorno di relax su bellissime spiagge di Finale Ligure, è stata protagonista dei social con uno scatto che ha lasciato interdetta parte dei suoi follower. La foto sospetta, nella località marina di Varigotti, mostra un’atletica e acrobatica Michelle, che ha scatenato una pioggia di commenti curiosi e dubbiosi. Così, la showgirl svizzera, che sembra toccare il cielo con un dito, ha provocato un seguito non indifferente di interazioni del suo pubblico social, super attivo nel chiedere e sospettare il ricorso a qualche aiutino.

Potrebbe interessarti anche:

Michelle Hunziker e quella foto che incuriosisce i follower. Come avrà fatto la showgirl svizzera?

La foto sospetta di Michelle Hunziker è solo l’ennesimo curioso caso che ha mosso una pioggia di commenti. “Evvaiiiiii! È arrivata l’estate!!! Gioia totale!!!! Scatta un “Jump” per forzaaaaaa!!! Buona estate a tutti!!!” è il messaggio che accompagna la foto della conduttrice di Striscia la Notizia. L’arrivo della bella stagione vede la showgirl in piena forma, come si è spesso mostrata sbalorditiva sul suo profilo Instagram, ma incuriosisce i follower che si accaniscono a raffica con commenti: “O è photoshop o ti sei schiantata sul pattino di salvataggio” le chiede qualcuno. “Ma sei appesa con dei fili nascosti come le marionette o hai un reattore?” insiste qualche altro, facendo riferimento a qualche possibile ritocchino che le permetta di poter saltare così in alto. L’ex modella, che non ha mai nascosto abilità fisiche e le doti di ballerina ha questa volta destato grossi sospetti sulla possibilità di sollevarsi così in alto. E mentre i follower si scatenano, la Hunziker mantiene il silenzio, pronta a sorprendere ancora il pubblico da casa con la super finalissima di All Together now giovedì 20 Giugno 2019.

Per rimanere aggiornato su tutte le novità CLICCA QUI