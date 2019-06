O.J. Simpson è il padre di Khloe Kardashian oppure no? Ecco cosa sapere sul rumors che sta facendo impazzire l’America.

O.J. Simpson è un nome che difficilmente si dimentica sebbene, purtroppo, sia passato agli onori delle cronache non solo per la sua carriera nello sport, ma per l’accusa di duplice omicidio della ex moglie del suo nuovo compagno. Era il 1994 quando Robert Kardashian cercava di fare tutto il possibile, insieme al suo team di legali, per salvare proprio il giocatore da questa cosa così pesante. Ma ora sbuca un retroscena: proprio in quegli anni O.J. avrebbe avuto una relazione con la moglie del suo avvocato da cui sarebbe nata una figlia, Klohe Kardashian? Cosa c’è di vero?

O.J. Simpson e i Kardashian: come è nato il rapporto?

Robert Kardashian e O.J. Simpson si erano conosciuti negli anni ’70 ed erano diventati ottimi amici. Quando ci fu da occuparsi della difesa del giocatore, prima Kardashian intervenne come semplice volontario e poi venne promosso come avvocato della difesa a tutti gli effetti. In questi giorni però in America c’è un grosso rumors a riguardo perché circola la voce che Simpson abbia avuto una relazione con la moglie di Kardashian, Kris Jenner dalla quale sarebbe nata una figlia Khloe Kardashian. Il rumors sta letteralmente impazzando in in America anche se Kris Jenner nega di aver mai avuto una relazione con O.J. La figlia intanto decide di allontanarsi momentaneamente dalla dalla scena sia televisiva che mediatica, mentre la Jenner, 62 anni, cavalca comunque questa ondata di nuova celebrità continuando a negare di aver mai avuto una relazione con O.J.

O.J. Simpson: la confessione sulla paternità su Twitter

Da poco però proprio O.J. Simpson ha iniziato a parlare e ha rilasciato on line un video piuttosto importante su Twitter nel quale dice che non è lui il papà di il Khloe. Il messaggio inizia con un appello di O.J. Simpson che dice “Ciao mondo di Twitter” e da qui iniziano 2 minuti di video proprio nel giorno della festa del papà in cui O.J. Simpson spiega di non voler parlare di sport, ma di qualcos’altro e in questo caso del gossip sulla sua presunta paternità. Bob Kardashian a detta di O.J. Simpson era come un fratello per lui, un grandissimo uomo e mai e poi mai in ogni modo o forma sarebbe stato interessato in Kriss, la moglie di Kardashian.”Khloe non è assolutamente mia figlia” chiosa O.J. Simpson, ma basterà questa dichiarazione a placare i rumors?

