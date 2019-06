Dopo la mancata ospitata a Live-Non è la D’Urso, Pamela Prati presenta un esposto contro il suo ex legale: questo è senza dubbio un gran colpo di scena.

Il ‘Caso Pamela Prati’ continua ad essere molto discusso. Soprattutto dopo la mancata ospitata a Live-Non è la D’Urso e le sue motivazioni, date, tra l’altro, in diretta dalla padrona in casa. A distanza di una settimana, però, la situazione non è affatto cambiata. Anzi. Dopo, infatti, la risposta di Irene Della Rocca, ex legale di Pamela Prati e la clamorosa decisione della showgirl del Bagaglino, si aggiunge un nuovo tassello a questa incredibile storia. Sembra proprio che la bella Prati abbia presentato un esposto all’Ordine degli Avvocati di Catanzaro contro il suo ex legale. Ma vediamo tutto nel minimo dettaglio.

Pamela Prati, colpo di scena: presenta un esposto contro Irene Della Rocca

Stando a quanto riferito da Barbara D’Urso in diretta durante la scorsa puntata di Live, Pamela Prati non sarebbe stata presente in studio perché, come richiesto dal suo avvocato, avrebbe dovuto percepire un compenso economico, tra l’altro davvero cospicuo. A distanza di una settimana dall’accaduto e, soprattutto, dopo la risposta del legale della showgirl, Pamela Prati decide di presentare un esposto contro Irene Della Rocca, alla quale, come detto precedentemente, aveva già revocato il mandato di suo avvocato. Stando a quanto scritto su questo esposto, presentato all’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, la richiesta del cachet da parte del suo ex legale avrebbe seriamente danneggiato l’immagine della showgirl. Senza considerare, inoltre, che è andata completamente in contrasto con quello che lei ha sempre dichiarato. Ma non solo. Perché Pamela Prati sembra esserci andata davvero giù pesante. Secondo l’ex showgirl del Bagaglino, infatti, il suo ex legale, in tutti questi mesi, avrebbe pensato non tanto a tutelarla da tutta la questione nata, ormai, mesi fa. Bensì, avrebbe pensato ad apparire in televisione.

