È senza alcun dubbio uno delle conduttrici più amate ed apprezzate nel nostro Paese. Paola Perego, infatti, vanta la conduzione di tantissimi programmi di successo. A partire dal famoso reality La Talpa, condotto sulle reti Mediaset. Fino a poi Superbrain, condotto recentemente sulle reti Rai. Tuttavia, però, non è tutto oro quello che luccica. In una recente intervista sul settimanale Vanity Fair, la bella conduttrice si è completamente raccontata a 360°. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad una struggente confessione riguardante la sua vita privata. Ed, in particolare, ad una figura davvero importante nella sua vita. Parliamo, infatti, di suo padre. Ma vediamo nel dettaglio cosa confessa Paola.

Paola Perego a cuore aperto: la struggente confessione su suo padre

Dopo l’avventura di Superbrain, Paola Perego è pronta a ritornare in televisione con uno show davvero fenomenale. Da venerdì 21 giugno, infatti, la moglie di Lucio Presta condurrà la seconda edizione di un suo vecchio programma Non disturbare. Durante il quale racconterà i suoi ospiti, appartenenti ovviamente al mondo dello spettacolo, tramite due oggetti davvero indispensabili: il loro trolley e cellulare. Insomma, un’idea davvero geniale. Se, però, dal punto di vista lavorativo, per la dolce Perego sembra essere splendente, non lo è affatto per la sua vita privata e, soprattutto, familiare. In una recente intervista a Vanity Fair, la conduttrice ha confessato di vivere un vero e proprio dramma. Suo padre, infatti, è davvero malato. E perciò è costretto a restare su una sedia a rotelle. Tuttavia, gli sforzi di Paola di rimetterlo sono davvero tantissimi. “Mi sento impotente”, dichiara la Perego alla famosa rivista, ma anche molto decisa nel suo intento.

