Valentina Dallari è stata ‘vittima’ di uno spiacevole episodio, esplode così la sua rabbia su Instagram: arriva il suo duro sfogo.

È accaduto pochissime ore fa e Valentina Dallari non ha potuto fare a meno di ‘denunciare’ l’accaduto su Instagram. La storia dell’ex tronista di Uomini e Donne è, ormai, conosciuta da tutti. Subito dopo il suo percorso nel famoso programma di Maria De Filippi, la giovane deejay ha vissuto un periodo con dei grossi disturbi alimentari. Tanto da essere costretta a recarsi presso una clinica specializzata. Il suo ‘ricovero’ è durato davvero pochissimi mesi. Al termine dei quali, poi, Valentina è uscita in gran forma. Attualmente, infatti, l’ex tronista si è davvero ripresa alla grande. Tuttavia, però, poche ore fa, è stata ‘vittima’ di uno spiacevole episodio. Del quale non ha potuto fare a meno di raccontare su Instagram. Vediamo tutto nel dettaglio.

Valentina Dallari, spiacevole episodio: il video ‘denuncia’ su Instagram

Poche ore fa, come dicevamo, l’ex tronista di Uomini e Donne, visibilmente amareggiata e arrabbiata, ha pubblicato alcune Instagram stories davvero incredibili. In questi video, Valentina Dallari ha raccontato ai suoi numerosi ed affezionati che, in tutti questi anni ovviamente, non l’hanno mai abbandonata, cosa le è accaduto. La famosa deejay bolognese, infatti, è stata contattata da un giornale abbastanza rinomato per poter scrivere un articolo, in cui parlava apertamente della sua malattia. Valentina ammette di essere stata davvero molto contenta di aver ricevuto questo ‘incarico’. Soprattutto perché, il suo unico obiettivo, è quello di spronare quelle persone che, come lei, hanno avuto la stessa malattia. Soltanto che, come titolo del suo articolo, ne è stato scelto uno che non rispecchia affatto la sua storia. Ed è proprio per questo motivo, quindi, l’ex tronista ha letteralmente sbottato su Instagram. Raccontando, così, la sua versione dei fatti.

