X Factor 13: nuovi giudici e nuovo regolamento per il talent show di Sky.

I casting per la nuova edizione di X Factor sono già cominciati: il talent show di Sky Uno è uno dei più amati ed ha permesso a tantissimi giovani di diventare cantanti famosi. Per alcuni è stato un vero e proprio trampolino di lancio per affermarsi nel mondo della musica e per scalare le hit italiane e non solo. Giusy Ferreri, arrivata seconda nella prima storica edizione del talent, Noemi, arrivata quinta nella seconda edizione, Marco Mengoni, vincitore della terza, Francesca Michelin, Chiara Galiazzo, Michele Bravi: sono questi i nomi di coloro che hanno confermato la loro bravura negli anni a seguire. Dopo l’ultima edizione, che ha visto vincitore Anastasio, si ricomincia con un nuovo capitolo: X Factor 13 è già iniziato! Ecco cosa è cambiato rispetto agli anni passati.

Leggi anche:

X Factor 13: nuovi giudici e nuovo regolamento per il talent show

Dopo tantissime edizioni del talent show di Sky più seguito, si cambia qualcosina: gli autori di X Factor hanno pensato ad una novità in vista dei nuovi casting. Cosa è cambiato? Dal prossimo BootCamp i talenti avranno bisogno di quattro consensi per continuare il loro percorso televisivo: non ne basteranno più 3 su 4, come funzionava precedentemente.

A riportare la nuova formula del gioco è il sito BlogTvItaliana: chi riceverà 3 consensi su 4, non sarà direttamente eliminato ma messo in stand-by e rivalutato in un secondo momento. Solo chi riceverà i famosi “quattro sì” accederà direttamente alla fase successiva.

I nuovi giudici di quest’anno, Mara Maionchi, Stera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel Romano, sono pronti a creare le loro squadre!

