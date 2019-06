Alessandra Amoroso si mostra in costume: tutti notano un dettaglio. Ecco cosa ha colpito i followers di Instagram della cantante.

Insieme a Emma Marrone, è in assoluto la vincitrice di Amici più amata di sempre. Ma anche se dalla partecipazione al talent show della De Filippi sono passati ben 10 anni, Alessandra Amoroso è sempre più nel cuore dei fan. Ora nelle radio grazie alla sua nuova hit estiva, la cantante pugliese è molto seguita anche sui social. Ed è proprio dal suo profilo Instagram che è spuntata l’ultima curiosità su Alessandra. L’hanno notato tutti nella sua ultima foto in costume. Siete curiosi di sapere di cosa parliamo? Allora scopriamolo insieme!

Potrebbe interessarti anche:

Alessandra Amoroso in costume su Instagram: il tatuaggio che non passa inosservato

Alessandra Amoroso è una delle artiste italiane più amate di sempre. E l’amore dei fan, ai giorni nostri, si dimostra anche sui social. Nello specifico, su Instagram, il social preferito dai vip. La cantante ha ben 2,7 milioni di followers, che qualche giorno fa hanno potuto ammirare alcuni scatti della loro beniamina in costume. Diamo un’occhiata:

Bikini floreale e sorrisoni, Alessandra Amoroso appare più splendente che mai, nei suoi ultimi scatti postati su Instagram. La cantante appare in perfetta forma: nei commenti infatti, c’è una vera e propria pioggia di complimenti per la bella Alessandra. E sono tutti d’accordo: prova costume più che superata per l’ex ‘amica di Maria De Filippi’. Ma c’è un particolare che cattura l’attenzione dei followers. Si tratta del tatuaggio della Amoroso, che spunta proprio lì, zona costole, sotto la parte superiore del costume. Non è una novità, visto che la cantante ha più di un tatuaggio. Ma la posizione ‘particolare’ di quest’ultimo ha stuzzicato i fan. E voi, che ne pensate? Vi piace Alessandra in versione estiva?

Per tutte le ultime news su Alessandra Amoroso e le star più amate della musica italiana CLICCA QUI