Andrea Damante dimentica Giulia De Lellis: notte di passione con l’ex tentatrice di Temptation Island, tornata in tv come corteggiatrice di Uomini e Donne.

Andrea Damante sembra aver definitivamente dimenticato Giulia De Lellis. Anche perchè quest’ultima, non nasconde più la sua storia con Andrea Iannone. Ma cosa bolle in pentola per il bel Damante. Ebbene, la voce della sua frequentazione con Barbara Fumagalli si fa sempre più insistente. Il settimanale Chi parla addirittura di una notte di passione tra i due. Scopriamo cosa è successo.

Andrea Damante passa la notte con l’ex tentatrice: Giulia De Lellis è solo un ricordo

Andrea Damante dimentica la De Lellis con una nuova fiamma. Si chiama Barbara Fumagalli ed è , anche lei, un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Prima però l’avevamo vista A Temptation Island, dove però ha avuto un ruolo marginale. A Uomini e Donne, è approdata per corteggiare Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Ma è stato un altro Andrea a notarla. Il bel Damante infatti sembra aver iniziato una vera e propria frequentazione con la modella brianzola. I due sono stati beccati insieme a Milano, dove hanno partecipato alla serata Mamacita. E, a fine evento, secondo Chi hanno passato la notte insieme, nella casa milanese del dj. Insomma, la storia tra i due sembra essersi fatta davvero ‘intima’. Con gran dispiacere dei ‘damellis’ i fan della coppia Damante – De Lellis, che tanto speravano nel ritorno di fiamma dei loro beniamini. Un’ipotesi che però si fa sempre più lontana, date le nuove relazioni che gli ex protagonisti di Uomini e Donne sembrano aver iniziato a tutti gli effetti. Saranno veri amori o flirt estivi? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

