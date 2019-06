Come sono stati gli ascolti tv di martedì 18 Giugno? Scopriamo nel minimo dettaglio i dai auditel di tutti i programmi andati in onda ieri sera.

Chi pensava che il Campionato Mondiale Femminile 2019 potesse essere un flop non aveva ancora messo in conto la vera passione degli italiani. A parlare sono infatti i dati: 6.525.000 gli spettatori incollati allo schermo, che ieri hanno sostenuto le azzurre durante la gara col Brasile. La partita ha infatti raggiunto uno share del 29.3% e ha visto l’Italia sconfitta ma non penalizzata, classificata al primo posto del girone e pronta ad affrontare gli ottavi. Continua così il sogno azzurro, accompagnato dall’affetto di chi da casa, oltre ad essere curioso, sta manifestando un senso patriottico un po’ perso negli anni.

Ascolti Tv martedì 18 Giugno: tutti i dati Auditel dei programmi trasmessi ieri sera

Un palinsesto misto quello di martedì 18 Giugno, che ha visto alternarsi eventi sportivi, film, programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai 1 la partita Italia – Brasile del Campionato Mondiale Femminile Francia 2019. Canale 5 ha invece trasmesso “La scuola più bella Mondo di Luca Miniero, che ha raggiunto uno share del 10,3%. La concorrenza è stata battuta visibilmente dalla Rai che ha visto le ragazze di Milena Bartolini aggiudicarsi un numero spropositato di ascolti. Nonostante il rigore che le ha messe k.o. il risultato dello share è l’ennesima dimostrazione che l’affetto del pubblico accompagnerà le azzurre nella scalata verso un altro traguardo.

Sulle altre emittenti invece: il film ‘Love is all you need‘ trasmesso da Rai 2 al 6.9% di share; ‘#Cartabianca‘ di Bianca Berlinguer che ha registrato 888.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%; ‘Transformers‘, mandato in onda da Italia 1 seguito da 1.036.000 spettatori pari al 5.5% di share; Rete4, infine, ha proposto ‘Freedom – Oltre il Confine‘, che ha interessato 1.049.000 spettatori con il 5.5% di share.

