Belen e Stefano, spunta l’ex: episodio imbarazzante per la coppia

Tra Belen e Stefano è spuntata l’ex del ballerino: episodio imbarazzante per la coppia.

Gli incontri con gli ex creano sempre un po’ di ansia o imbarazzo: è successo ieri a Belen Rodriguez e Stefano de Martino. All’evento del brand Tucibi, a cui hanno preso parte la coppia più amata d’Italia, era presente anche Gilda Ambrosio, stilista di professione ed ex fiamma del ballerino napoletano. Sui tetti di Milano, una scena imbarazzante ha fatto chiacchierare tutti. Cosa è successo?

Le chiacchiere su di loro non mancano mai: Belen e Stefano fanno parte di quelle coppie amate dagli italiani, sempre al centro del gossip. Cosa è successo questa volta? Ieri sera i coniugi hanno partecipato ad un evento “Tucibi” organizzato da Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino: presente nella stessa location di Milano anche Gilda Ambrosio, ex fiamma di Stefano de Martino. Per il momento non si sa se tra i tre è successo qualcosa, una parola o uno sguardo.

Nel periodo in cui sono stati separati entrambi hanno avuto una relazione con altre persone: Belen è stata fidanzata quasi due anni con Andrea Iannone. Stefano non ha avuto storie importanti come l’argentina ma i gossip non sono mancati e tra i vari nomi di donne c’è quello di Gilda. Classe ’92 è una stilista napoletana, creatrice di TheAttico, un brand molto famoso.

