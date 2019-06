Chi è Alessandro Cannataro, uno dei tentatori di Temptation Island 2019: età, vita privata e carriera da calciatore dell’ex corteggiatore di Sara Affi Fella a Uomini e Donne.

Manca davvero poco alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island. Grandissime aspettative animano il pubblico del programma, che anche quest’anno riserva incredibili sorprese, come già svelato da alcune anticipazioni trapelate dal dietro le quinte. Intanto, mentre le sei coppie protagoniste sono già note, cominciano a venire fuori anche i nomi di tentatori e tentatrici, tra cui non mancano alcuni volti già noti al pubblico. E’ il caso di Alessandro Cannataro: vediamo chi è.

Potrebbe interessarti anche:

Ecco chi è Alessandro Cannataro, calciatore ed ex di Uomini e Donne

Alessandro Cannataro sarà uno dei tentatori dell’edizione 2019 di Temptation Island: vediamo chi è. Nato il 20 aprile 1995, Alessandro ha 24 anni ed è di Mariano Comense, paese in provincia di Como. Attualmente è un calciatore del Sondrio, che milita nel girone B di Serie D, ed è un centrocampista. In passato è andato molti vicino ai grandi club, perché ha militato diversi anni nelle giovanili dell’Inter e ha avuto delle esperienze anche con la Nazionale l’Under 19. Poi, come lui stesso ha raccontato, ha avuto qualche richiesta dagli Stati Uniti, ma non se l’è sentita di lasciare definitivamente l’Italia. Nonostante il suo lavoro di calciatore, però, ha già avuto un’esperienza in tv, come corteggiatore a Uomini e Donne.

L’esperienza di Alessandro da Uomini e Donne a Temptation Island

Alessandro Cannataro è un centrocampista del Sondrio, ma è già stato in tv come corteggiatore di Sara Affi Fella a Uomini e Donne. Nella sua breve esperienza a Canale 5, si è distinto agli occhi della tronista, oltre che per la sua bellezza, anche per la sua schiettezza e forte personalità, che sono venute fuori nonostante il breve periodo di corteggiamento, prima che la ragazza decidesse di concentrarsi solo su Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Proprio con quest’ultimo, Alessandro ha avuto una dura lite in una delle puntate, perché lo riteneva poco sincero nei confronti di Sara. Poi, sempre nel periodo di Uomini e Donne, Cannataro ha avuto anche uno scontro social con Nicola Panico, ex della Affi Fella.

Per rimanere sempre aggiornato su Temptation Island 2019 e su tutti i tuoi programmi preferiti, CLICCA QUI