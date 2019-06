Chi è Alessia Calierno, tentatrice di Temptation Island 2019: età, passioni e carriera della sexy imprenditrice napoletana che sta spopolando su Instagram.

Manca davvero poco, ormai, alla prima puntata di Temptation Island 2019. E ora che le sei coppie che parteciperanno al programma non sono più un mistero, cominciano a spuntare anche le prime anticipazioni e i nomi dei primi single, scelti come tentatori e tentatrici. Una delle donne che cercherà di mettere in difficoltà gli uomini fidanzati all’interno del villaggio, è Alessia Calierno: conosciamola più nel dettaglio.

Chi è Alessia Calierno Temptation Island: età, hobby e carriera dell’imprenditrice

Alessia Calierno è una delle tentatrici di Temptation Island 2019. Napoletana, 33 anni compiuti lo scorso novembre, Alessia potrà contare sulla sua bellezza e la sua spiccata sensualità per mettere in crisi i fidanzati nel villaggio. Bionda, sexy e tatuata, è anche una donna piena di passioni e hobby, ma soprattutto molto impegnata nel suo lavoro di imprenditrice. Alessia possiede infatti dal 2009 un’azienda di acquisti on line nel campo dell’abbigliamento. Glamour Shop, questo il nome del suo negozio on line, che vende abiti di tendenza a prezzi accessibili.

Grande successo anche su Instagram per Alessia, che condivide con i suoi 130mila followers quasi tutti i momenti della sua vita quotidiana, pubblicando spesso anche scatti che la ritraggono in tutta la sua sensualità. Amante del calcio e tifosissima del Napoli, Alessia ha raccontato in una recente intervista a ‘BZona.it’ di aver praticato molti sport, dal nuoto al basket, fino al pattinaggio, ma che attualmente si allena solo in palestra. A quanto pare le piacciono gli uomini mori e mediterranei, visto che ha indicato come suo calciatore preferito Marco Borriello. Chissà se sull’isola delle tentazioni troverà qualcuno che le farà battere il cuore. Non ci resta che attendere il 24 giugno per scoprire insieme cosa accadrà.

