Chi è Jacopo Poponcini Temptation Island 2019: età e carriera del calciatore toscano, scelto nel ruolo di tentatore nella nuova edizione del reality di Canale 5.

Una nuova attesissima edizione di Temptation Island sta per iniziare. Lunedì, 24 giungo 2019, partirà la nuova avventura delle 6 coppie che quest’anno hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. A condurre, sempre lui, Filippo Bisciglia. Ma chi saranno i tentatori e tentatrici? Ebbene, spuntano i primi nomi sul web. Tra i tentatori ufficiali di quest’anno c’è anche Jacopo Poponcini. Siete curiosi di scoprire chi è? Date un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Chi è Jacopo Poponcini Temptation Island 2019: ha fatto impazzire la Ferilli

Volti noti tra i tentatori di Temptation Island 2019. Il più famoso è quello di Giulio Raselli, la ‘non scelta’ di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne. Ma tra i bei ragazzuoli che tenteranno le fidanzate, c’è anche lui, Jacopo Poponcelli. Nato in provincia di Arezzo il 2 dicembre del 1994, è un calciatore e modello. Dai suoi social è possibile ammirare la sua passione per gli animali, in particolare per il suo Iago, l’husky con cui ama fotografarsi. Ma lo abbiamo già visto in tv. Proprio in un programma della De Filippi. Date un’occhiata:

Ebbene sì, è il bel moro che ha partecipato al gioco delle cabine telefoniche con Sabrina Ferilli, in una delle puntate serali di Amici. Jacopo è , ovviamente, single e pronto per la sua avventura sull’isola delle tentazioni. La Ferilli rimase molto ‘impressionata’ dalla bellezza di Jacopo. Accadrà lo stesso alle ‘fidanzate’di Temptation Island? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo. Appuntamento a lunedì 24 giugno su Canale 5!

Per tutte le ultime news sulla nuova edizione di Temptation Island CLICCA QUI