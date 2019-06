Chi è Marco Mazza Temptation Island: età, carriera e profilo Instagram del modello bergamasco che sarà uno dei tentatori del programma.

Tra meno di una settimana andrà in onda la prima puntata di Temptation Island 2019. E mentre sale l’attesa per conoscere il destino delle sei coppie che si metteranno in gioco nei villaggi dell’isola, cominciano a spuntare i nomi dei single scelti per mettere in crisi fidanzati e fidanzate. Alcuni sono già noti al grande pubblico per aver partecipato ad altri programmi televisivi, altri invece sono nuovi alle telecamere di canale 5, e sono pronti a mettersi in gioco in questa nuova avventura. E’ il caso del giovane Marco Mazza: vediamo chi è.

Potrebbe interessarti anche:

Chi è Marco Mazza, da modello a tentatore di Temptation Island

Marco Mazza è uno dei tentatori della prossima edizione di Temptation Island. A differenza di altri che hanno già avuto esperienze televisive importanti, Marco è una new entry del mondo dello spettacolo, ma ha già esperienze come modello. Nato il 17 giugno del 1996, ha appena compiuto 23 anni, ma nonostante la giovane età, dimostra di sapere già il fatto suo. Alto, bello e palestrato, Marco ha un profilo Instagram piuttosto attivo, con oltre 1300 followers e tanti scatti del suo lavoro di fotomodello.

Occhi dolci e viso sbarbato, Marco ama allenarsi in palestra, come si vede dalle foto e i video che pubblica su Instagram. Com’è normale per la sua età, è anche un appassionato della movida e si fa spesso immortalare nelle uscite con gli amici in discoteca. Ma la sua bellezza e il fisico statuario sembrano nascondere anche un animo sensibile e attaccato alla famiglia, in particolare al fratello Mattia, che spesso compare sul suo profilo Instagram con foto e dediche di affetto reciproco. Chissà cosa combinerà il giovane e bel modello bergamasco sull’isola delle tentazioni e soprattutto se riuscirà a mettere in crisi una delle fidanzate all’interno del villaggio. Lo scopriremo insieme a partire da lunedì prossimo.

Per rimanere sempre aggiornato su Temptation Island e su tutti i tuoi programmi preferiti, CLICCA QUI