Chi è Nicolas Bovi Temptation Island 2019: età, carriera e vita privata dell’ex di Beatrice Valli, scelto come tentatore nella nuova edizione del reality.

Tutti sanno della sua esistenza, ma non molti conoscono il suo nome. Si tratta di Nicolas Bovi, il ‘famoso ex’ di Beatrice Valli, dal quale ha avuto il suo primogenito Alessandro. Il calciatore è stato il primo amore dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, prima di iniziare la sua storia con il tronista Marco Fantini. Scopriamo qualcosa in più su Nicolas, che quest’anno troveremo a Temptation Island, nelle vesti di tentatore.

Potrebbe interessarti anche:

Chi è Nicolas Bovi Temptation Island 2019: l’ex di Beatrice tra i tentatori di quest’anno

Lui è il padre di ‘Alle’, il dolcissimo figlio di Beatrice Valli. Si chiama Nicolas Bovi ed è nato a reggio Emilia l’11 Marzo 1993. Quest’anno sarà tra i tentatori ufficiali di Temptation Island, ma il suo volto non è nuovo proprio per la relazione con la bellissima Beatrice. Nicolas ha coltivato la passione per il calcio sin da piccolo. Ha iniziato nel Modena, per poi giocare nella Reggiana, nel Pro Patria e nel Cagliari. Attualmente, è un tesserato della S.S.D. Correggese Calcio 1948.

Ma oltre che per la storia con la Valli, Nicolas è finito sulle pagine di gossip anche per la sua relazione con Jennifer Casula, che abbiamo visto a Uomini e Donne tra le corteggiatrici di Ivan Gonzalez. Il bel 26enne però, adesso, è single. Che abbia trovato la donna giusta tra le ‘fidanzate’ di Temptation Island? Non ci resta che attendere il 24 giugno per scoprirlo!

Per tutte le ultime news e anticipazioni sulla nuova edizione di Temptation Island CLICCA QUI