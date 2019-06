Diletta Leotta ha indossato un abito trasparente: il pubblico della conduttrice è rimasto incantato.

Sempre al centro del gossip: Diletta Leotta oltre ad essere uno dei volti più sexy d’Italia è la conduttrice sportiva più seguita in tv. Il volto di DAZN ha condotto anche programmi d’intrattenimento ed eventi Milanesi. Anche sui social è molto attiva e regala ai suoi 4,2 milioni di followers scatti e riprese di sé che fanno innamorare chiunque la veda. Viso mozzafiato e corpo scolpito lasciano sempre poco spazio all’immaginazione: negli ultimi giorni si parla di lei anche come probabile nuova fiamma di Francesco Monte. Sarà vero? Intanto vediamo ieri sera cosa ha indossato…

Diletta Leotta l’abito è trasparente: il pubblico della conduttrice incantato

Alla Triennale di Milano, Diletta ha presentato una convention: non conosciamo i dettagli dell’evento, ma tramite i canali social della conduttrice, sappiamo cosa ha indossato la bellissima siciliana.

La Leotta ha aggiornato il suo profilo Instagram mostrandosi in abito lungo color celeste: il dettaglio che non è sfuggito però è la trasparenza della gonna. Ecco lo scatto dietro le quinte:

E sembra proprio che la bomba sexy, amata da tutti gli italiani, sia single: dopo quattro anni, la storia con Matteo Mammì, ex amministratore delegato di Sky, è giunta al capolinea e da subito si è creata la fila di spasimanti…Sarà vero che c’è un flirt con Francesco Monte? C’è un rumors a riguardo, ma nessuna certezza.

