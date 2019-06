Drake, nuovo album e due nuovi singoli per celebrare la vittoria dei Raptors alle NBA Finals 2019.

Drake è inarrestabile. Il cantante che crea una hit dopo l’altra ha deciso di pubblicare a sorpresa l’album The Best In The World Pack al cui interno troviamo alcune delle canzoni più famose di Drake, ma anche due brani nuovi intitolati Omertà e Money In THe Grave praticamente un regalo per festeggiare la vittoria sportiva alle NBA Finals 2019 dei Toronto Raptors la squadra preferita di Drake.

Le canzoni di Drake per la vittoria dei Raptors

Per celebrare questa importante vittoria così l’artista ha deciso di regalare due canzoni nuove che sono appunto Omertà e Money Blackrock, l’idea è quella quindi di celebrare la sua squadra e del resto Drake non ha mai fatto mistero che i Raptors, la squadra di basket della città di Toronto, sia stata assolutamente molto importante per lui e il legame tra il cantante e la squadra è talmente forte che addirittura nel 2013 venne proclamato Ambasciatore Globale del film.

Drake, di cosa parlano i due nuovi singoli del cantante

Per quanto riguarda le due canzoni di Drake fa una sorta di viaggio all’interno della sua storia personale come un flusso di coscienza alla James Joyce lasciando spazio a una sonorità nettamente più originaria del cantante nel mondo dell’hip hop. Invece nella canzone Money In The Grave si parla di arrivare alla della piramide sociale sottolineando come ottenere il successo che ha oggi è stato molto faticoso con molte strade in salita da percorrere, ma che oggi non vorrebbe cambiare nulla. Questo album segue il successo di Scorpion il disco che ha letteralmente abbattuto ogni i record visto che nelle prime ore di uscita aveva raggiunto 132 milioni di stream e in una settimana un miliardo di visualizzazioni. L’anno scorso il brano In My Feelings è diventato un tormentone vero e proprio grazie alla challenge condivisa anche da artisti del calibro di Will Smith. Oggi vedremo se le due canzoni di Drake si potranno in qualche modo piazzare all’interno delle classifiche delle canzoni più suonate in radio nell’estate 2019.

