Francesca De André si è rifatta qualcosa in viso? Lei risponde alle accuse su Instagram: ecco cosa ha scritto.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultimo Grande Fratello, ma anche se la porta rossa della Casa si è chiusa, Francesca De André continua a far parlare di sé. Lo fa attraverso il suo profilo Instagram, che aggiorna quotidianamente. I suoi post fanno molto discutere, anche a causa delle frasi che l’ex gieffina accompagna ai suoi scatti. E proprio sotto l’ultimo post della De André, un utente ha mosso una particolare critica a Francesca, che non ha esitato a rispondere con la schiettezza che la contraddistingue. Scopriamo cosa è accaduto.

Francesca De André accusata di essersi rifatta: “Tutta natura”

Francesca De André, nel bene e nel male, è stata l’anima di questo Grande Fratello. La genovese , con la sua storia col bel Gennaro Lillio, ha fatto sognare milioni di fan. Ma sono in tanti a non avere simpatia per l’ex concorrente. Un utente in particolare ha attaccato la De André per un motivo ben preciso: il suo aspetto estetico. Che, secondo l’autore del commento, sarebbe ritoccato. Diamo un’occhiata:

L’hater attacca la concorrente del Grande Fratello per un motivo ben preciso. Francesca avrebbe ricorso alla chirurgia estetica? Per l’autore del commento si, che sottolinea l’incoerenza della De Andrè, che nella Casa si è spesso espressa contro le ‘troppo rifatte’. Ma la risposta di Francesca, ovviamente non si è fatta attendere. E con la sua solita ironia, ringrazia l’utente per il complimento. ‘Tutta natura’, controbatte la De André, che spesso risponde ai commenti lasciati dai fan sotto le sue foto di Instagram E voi, cosa ne pensate di questo botta e risposta?

