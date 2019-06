La Hit Dell’Estate, Shade lancia un nuovo singolo e, nel video compare Ludovica Pagani.

Ogni settimana viene sfornata una nuova Hit che si candida a diventare un vero e proprio tormentone dell’estate 2019. Dopo tante canzoni e tanti brani che abbiamo ascoltato fino ad oggi è il momento di Shade con il suo nuovo singolo ironico intitolato La Hit dell’Estate e si candida ad ottenere il posto di una delle canzoni del momento più ascoltate.

Shade, la Hit dell’Estate: il nuovo singolo

Nell’estate 2017 Shade aveva coinvolto il suo pubblico con Bene ma non benissimo, mentre nel 2018 Amore a prima Insta. Ieri, 18 giugno è uscito il nuovo singolo di Shade intitolato La Hit dell’Estate che, ovviamente, non è autocelebrativo ma piuttosto ironico e simpatico. La Hit dell’Estate non si riferisce alla canzone infatti, ma è la ragazza dei sogni perché quando lei è presente tutto il locale si gira ed è proprio come quando il dj suona la canzone che tutti stavano aspettando.

La Hit dell’Estate, nel video Ludovica Pagani

Nel video e nella cover del brano la famigerata Hit dell’estate, la donna più acclamata, è Ludovica Pagani un influencer da oltre 2 milioni di follower. Il brano nasce insieme a una collaborazione con Gabry Ponte e oltre ad essere già in lista per diventare una delle canzoni dell’estate, il brano di Shade è anche la colonna sonora del nuovo spot di Fonzies che ha scelto proprio il cantante come testimonial della campagna di comunicazione Un’Estate da Leccarsi Le Dita. Ecco allora che per questa estate 2019 ci sarà modo di cantare, ballare e divertirsi con la nuova canzone di Shade che, lo ricordiamo vanta tantissimi successi con oltre 150 milioni di visualizzazioni oltre 60 milioni di stream e tantissime certificazioni per le vendite. Irraggiungibile è stato eletto triplo Platino, proprio come Senza farlo apposta. Insomma se Shade fa una canzone siamo quasi certi che diventerà una hit ed è per questo che La Hit dell’Estate diventerà un tormentone che ci accompagnerà e che sicuramente scalera le classifiche di quest’estate 2019.

