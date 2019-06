Laura Chiatti è stata criticata per un suo post sulla prova costume. Scopriamo insieme le ragioni delle fan.

Laura Chiatti è un attrice italiana molto seguita. L’abbiamo vista di recente sul palco di Sanremo insieme al suo collega Michele Riondino in un’esibizione dal vivo tratta dal musical Non sarà un’avventura, del quale sono stati i protagonisti al cinema. L’attrice famosa per film come Io, loro e Lara, La cena di Natale e Il professor Cenerentolo, è stata anche la padrona di casa della prima stagione di Stasera CasaMika. È nota anche per la sua relazione con Marco Bocci, l’attore famoso soprattutto per i suoi ruoli in Squadra Antimafia e Solo, dal quale ha avuto due figli Pablo ed Enea. L’attrice ha vissuto recentemente anche momenti difficili legati alla malattia di lui e successivamente anche di sua madre. La donna ha dichiarato di essersi seriamente preoccupata per entrambi e di aver voluto in quel momento dedicarsi completamente a loro facendo delle rinunce, che hanno però affrontato la situazione in modo forte più di lei, che attualmente è diventata ipocondriaca. Laura si è dimostrata quindi una donna sensibile ma questa volta ha fatto una battuta ‘alla leggera’ che davvero ha fatto scatenare le sue fan.

Potrebbero interessarti anche:

Laura Chiatti post sulla prova costume: una battuta travisata?

Laura Chiatti ha giocato come molti sull’arrivo dell’estate e la famosa prova costume. Ma nonostante sembri essere in forma smagliante, scrive che ‘la prova costume è rimandata al prossimo anno’. Qualcuno le ha fatto notare che non le serve affatto fare palestra per tornare in forma e che è solo un modo per farsi notare. Altre fan si sono infastidite per la lamentela di una donna magra sul proprio fisico, a discapito di chi invece ha davvero problemi a rimettersi in forma. Il commento più importante è però quello di un utente che le ha fatto notare quanto alcune frasi sul fisico siano da evitare per personaggi pubblici soprattutto quando in tali commenti si allude a una magrezza eccessiva. Secondo l’autore del commento, l’idea che una donna in forma come la Chiatti voglia ancora dimagrire è negativa per tante ragazze adolescenti che, proprio per l’ossessione per il fisico, possono ammalarsi. Nessun commento per ora dell’attrice alle osservazioni delle sue fan. Ecco alcuni commenti:

Per restare aggiornato sulla vicenda CLICCA QUI!

T.F.