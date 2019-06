Maurizio Sarri, dopo la conferenza di presentazione alla Juventus, un viaggio d’affari. Volerà in Grecia da CR7, tra mare e programmazione

Si infiamma l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus. L’annuncio ufficiale, arrivato domenica 16 Giugno nelle prime ore calde del pomeriggio, ha creato un prevedibile spartiacque tra i tifosi, su due fronti completamente opposti. Sono pochi, quelli sponda Torino bianconera, ad aver appreso la notizia con enfasi; una buona parte è infatti in disappunto, dopo le parole e le accuse spesso pronunciate dall’ex tecnico azzurro. Prevedibile invece la reazione dei tifosi del Napoli, delusi e amareggiati. La nuova avventura è pronta a decollare e il nuovo programma di Maurizio Sarri è già stato comunicato: domani la presentazione, poi un viaggio fuori dall’Italia per un incontro speciale.

Maurizio Sarri, dopo la conferenza di presentazione può volare in Grecia. Un weekend al mare per raggiungere CR7?

Mentre Maurizio Sarri farà il suo esordio in sala stampa per la prima conferenza da tecnico bianconero, Cristiano Ronaldo è nel pieno del Relax. L’attaccante portoghese in compagnia di Georgina Rodríguez, del figlio, del fratello, Hugo Aveiro, e di un suo amico è al Westin Resort pronto ad accogliere il tecnico per un weekend di mare e programmazione. Il resort di Costa Navarino è lo stesso in cui la scorsa estate si perfezionò il suo acquisto alla Juventus con l’incontro Agnelli-Mendes. Questa volta chissà che nell’elicottero non ci sarà davvero Sarri, curioso di stringere la mano all’attaccante bianconero e di tuffarsi in una nuova stagione che ha già acceso la miccia e alimentato consensi e polemiche.

