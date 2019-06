Melissa Satta è stata fotografata insieme a Tommy Chiabra dal settimanale Chi: i due stanno insieme? Arriva la risposta della showgirl a chiarire i dubbi.

Melissa Satta si è separata pochi mesi fa dal marito Kevin Prince Boateng, dal quale ha avuto il piccolo Maddox, di 5 anni. In questo periodo la showgirl e modella si è dedicata soprattutto a suo figlio e a ricostruire la sua vita dopo la fine della relazione col calciatore, durata 8 anni. Ma il settimanale ‘Chi’ l’ha fotografata in compagnia dell’imprenditore Tommy Chiabra, ex di Fiammetta Cicogna. Ma i due stanno effettivamente insieme? Ecco la risposta della Satta.

Melissa Satta risponde alle voci sulla liason con Tommy Chiabra

Foografata dal settimanale Chi mentre era in compagnia dell’imprenditore Tommy Chiabra, Melissa Satta ha voluto subito fare chiarezza sulla questione, negando assolutamente di avere una relazione con l’ex di Fiammetta Cicogna. Melissa ha sottolineato che si tratta solo di un amico, e che le foto sono state scattate mentre i due erano insieme anche ad altre persone, per una normale cena tra amici: ‘Mi fa rabbia che le altre persone che erano con noi non siano state inserite nelle foto’, ha scritto in una storia Instagram la Satta, che ha chiesto di essere lasciata in pace a vivere la sua vita di donna single serenamente.

