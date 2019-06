Previsioni meteo weekend del 22 e 23 giugno: in arrivo un’ondata di caldo africano ma non ovunque ci sarà sole. Italia divisa in due

Con l’arrivo del solstizio d’estate, Venerdì 21 Giugno, le temperature toccheranno picchi massimi. Ma non sarà ovunque caldo torrido, l’Italia sarà divisa a metà, tra grandine e caldo africano. Come si preannunciava da inizio mese anche questo weekend sarà da trascorrere al mare nel Sud Italia, meno piacevole per chi invece al Nord sperava di poter fare i conti con il sole. Scopriamo insieme temperature e condizioni nelle diverse regioni italiane e che programmi poter fare per il weekend.

Meteo Weekend 22 e 23 Giugno: picchi massimi al sud, grandine sulle zone alpine. Italia divisa in due

Chi ancora non ha visto il mare potrà sicuramente approfittare in questo torrido weekend che vedrà le regioni del Sud Italia colpite da un’ondata di caldo africano. Temperature che sfioreranno picchi di 40° in alcune regioni, diversamente da quanto si potrebbe verificare nelle zone alpine, colpite da grandine e pioggia. Vediamo nello specifico cosa aspettarci nei prossimi giorni.

SABATO 22 Giugno: prevalenza di sole su buona parte dei settori con valori termici previsti in aumento specie al Centro-Sud ed Isole Maggiori dove sono attesi picchi di oltre 35°C. Prestare attenzione nel corso del pomeriggio sull’arco alpino, in particolare sui settori centro orientali, dove potrebbero svilupparsi temporali improvvisi con locali gradinate e forti colpi di vento.

DOMENICA 23 Giugno: bellissima giornata con tanto sole ovunque. Ci aspettiamo infatti una nuova fiammata dall’Africa con un’escalation di caldo estremo in particolare nelle zone interne di Sicilia e Sardegna dove potremo toccare punte massime fino a 42°C. Anche sul resto del Sud non andrà meglio con temperature intorno ai 37-38°C in Puglia, Basilicata e Campania. Qualche grado in meno, ma pur sempre molto caldo con valori oltre le medie sul resto del Paese.

