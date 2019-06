Appena terminata la trasmissione, sono subito cominciate le voci su chi possano essere i nuovi tronisti a Uomini e Donne. E’ da poco arrivata una prima smentita. Vediamo da chi.

Uomini e Donne è una trasmissione decisamente seguita al punto che, dopo la fine di un trono, si vocifera dopo pochi giorni su chi possa sostituire il tronista. Negli ultimi anni abbiamo spesso visto sul trono più ambito della televisione ragazze e ragazzi già conosciuti dal pubblico per il loro ruolo di corteggiatori. Degli esempi eclatanti sono Francesco Monte, ex corteggiatore di Teresanna, e più recentemente, Giulia Cavaglia che, da ex corteggiatrice di Lorenzo, ha ora trovato l’amore, proprio grazie al programma nel quale era stata rifiutata, a Manuel. Molti tra gli spettatori del programma vedrebbero bene proprio alcuni ex corteggiatori di quest’anno, come Luca Daffrè, corteggiatore di Angela Nasti, Klaudia (corteggiatrice di Andrea Zelletta) e Antonio Moriconi, scartato da Teresa Langella. Anche ex partecipanti al programma sono stati coinvolti da questa febbre dei nomi.

Proprio da un ex partecipante del programma Natalia, prima corteggiatrice di Ivan e poi di Andrea Zelletta, che l’ha scelta come sua compagna, arriva una proposta su un ex corteggiatore. La ragazza ha infatti espresso in una diretta che vedrebbe Antonio Moriconi come nuovo tronista. Il ragazzo si è distinto per tutto il trono di Teresa per i suoi valori, l’educazione e anche per avere espresso il suo impegno nell’instaurare per la prima volta una storia importante. Ma cosa ne pensa il maestro di sci delle parole di Natalia? Antonio ha risposto che ha apprezzato il gesto della ragazza “trono a parte”. Non sappiamo dunque se interpretare le sue parole come un rifiuto netto all’idea di diventare un nuovo tronista o semplicemente come un’espressione dovuta alla modestia che lo contraddistingue. In passato non aveva rifiutato l’idea di poter passare dall’altro ruolo nel programma, ma sembra avere, almeno per ora, cambiato idea. Tra le novità di quest’anno pare anche esserci il ritorno del trono gay.

