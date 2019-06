Sonia Onelli sarà una delle tentatrici di Temptation Island 2019. Vediamo cosa sappiamo di lei.

Temptation Island è il programma estivo di Canale 5 in cui coppie conosciute e coppie meno conosciute vivranno divise in villaggi diversi per maschi e femmine e dovranno affrontare questo periodo separati per analizzare la loro coppia. Spesso durante questo soggiorno i concorrenti hanno modo di vedere se sentono o meno la mancanza l’uno dell’altro e di analizzare con gli altri concorrenti i problemi di coppia, di cui già erano consapevoli prima e non riuscivano a risolvere oppure realizzati proprio sull’isola grazie alla lontananza dal partner. Devono soprattutto mettere alla prova la loro fedeltà e in questo un ruolo importante nel programma ce l’hanno i tentatori, cioè ragazzi e ragazze single che tenteranno di sedurre i partecipanti. Alcuni già li conosciamo, altri li conosceremo in questa occasione, come Sonia Onelli.

Sonia Onelli Tempation Island: vita privata, carriera e passioni

Sonia Onelli lavora già nel mondo delle arti. La ragazza è infatti una coreografa e sceneggiatrice di musical quali C’era una volta, Il libro magico e Le porte del destino. La ragazza ha una lunga esperienza come ballerina: si è formata in grandi teatri italiani come l’Opera di Roma e La Scala di Milano e anche all’estero a Montecarlo all’Academie de danse. È stata direttrice del balletto Città di Latina insieme alla madre, coreografa, dalla quale è ereditato la passione per la danza. Sonia ha progettato un nuovo metodo di danza che fonde quello tipico della tradizione di ballo italiana con il Neon Performing Arts e ha permesso ad altri di formarsi con questa metodologia a Londra. Nella capitale inglese Sonia lavora e ha aperto una sua accademia. Tempation Island non sarà il suo primo passaggio in tv: è già stata ballerina per alcuni programmi Rai e Mediaset. Ha dimostrato il suo impegno nel sociale collaborando con un cortometraggio sul tema del femminicidio. Fino al 2017 almeno è stata fidanzata con un ingegnere edile, ma la relazione è ovviamente finita visto la sua partecipazione a Temptation Island come tentatrice.

T.F.