Spice Girls, tutti contro Victoria Beckham: ecco perché l’ex componente del famoso gruppo musicale è stata invasa dalle critiche.

Victoria è stata una delle 5 componenti del famosissimo gruppo delle Spice Girls. Negli ultimi tempi però la sexy moglie di David Beckham è finita in una bufera di polemiche. ‘Colpa’ della sua assenza ai vari concerti della sua ex band, dalla quale, secondo i fan, pare abbia voluto prende le distanze.

Potrebbe interessarti anche:

Spice Girls, tutti contro Victoria Beckham: piovo critiche sui social

La reunion delle Spice Girls sembra essere acqua passata. Per Victoria arrivano molte critiche dai fan. Il motivo? Come espresso in una recente intervista a Good Morning Britain dalla sua ex collega Mel B, la Beckham non si è mai presentata ad alcun evento della sua ex band, neanche per salutare. Mel B racconta che le avrebbe fatto piacere vederla nel’ultima tappa del Reunion Tour a Londra. Ma della moglie di Beckham neanche l’ombra. Per i fan, il comportamento di Victoria è ingiusto e ‘snob’, anche i ragione del fatto che la cantante continua a guadagnare grazie alla passata carriera nelle Spice Girls. Molti fan delle Spice non apprezzano questo ‘distacco’ dalle sue origini, in particolare hanno attaccalo l’ex Spice per aver promesso di esserci alla data finale di Wembley, quando già da mesi sapeva di avere un altro impegno. Quale? Il matrimonio del calciatore spagnolo Sergio Ramos, tenutosi in Spagna, a Siviglia. Secondo molti seguaci della band, Victoria manca di rispetto alle sue ex colleghe. Si farà perdonare presenziando al nuovo Reunion Tour del 2020 in Australia? Non ci resta che attendere il prossimo febbraio per scoprirlo!

Per tutte le ultime news su Victoria Beckham e sulle Spice Girls CLICCA QUI