Ursula Bennardo è nota al pubblico di Uomini e Donne come compagna di Sossio Aruta. L’ex dama del Trono Over si è lasciata andare ad un commento sui bisessuali che non è piaciuto al pubblico. Vediamo qual è.

Ursula Bennardo è stata una dei volti del Trono Over di Uomini e Donne. Proprio all’interno del programma ha intrapreso una complicata relazione con Sossio Aruta, che non voleva rinunciare né al suo amore per la donne, né alla sua libertà di single. Dopo un percorso travagliato i due hanno deciso di mettersi definitivamente insieme e testare il loro amore a Temptation Island, programma sulle coppie dell’estate. Da lì la coppia era uscita distrutta per i comportamenti di lui, ma in seguito, dopo il rientro nella trasmissione Uomini e Donne, egli sembrava, dopo aver perso definitivamente Ursula ,aver capito che è la Bennardo l’unica donna che vuole nella sua vita. Le ha fatto così una proposta in diretta e ora i due stanno vivendo un momento felice per via anche della gravidanza di lei. Tuttavia anche in un momento sereno la Bennardo è riuscita a far parlare di sé in negativo.

Ursula Bennardo e il commento sui bisessuali: perversi secondo lei

La compagnia dell’ex calciatore su Instagram ha risposto in modo leggero a una fan, alzando un polverone. La donna le aveva chiesto qual era la sua opinione in merito agli omosessuali, dichiarandosi lei stessa tale. La Bennardo ha risposto che non ha nessun tipo di problema verso gay e lesbiche e l’amore sincero vale tra di loro. Fin qui quindi nessun problema, dato che si è dimostrata ‘friendly’ verso gli omosessuali. La vicenda sembrava finita bene ma si è lasciata andare in un esternazione poco felice, non rendendosi forse conto di essere letta anche da bisessuali e LGBT friendly. Infatti ha commentato di non essere a favore dei bisex, che reputa perversi. Questo ovviamente ha scatenato su di lei una pioggia di critiche.

