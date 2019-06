Vasco Rossi, moglie e figli: chi sono i membri della famiglia del rocker di Zocca.

Vasco Rossi è un cantante che, da moltissimi anni ha un pubblico che lo segue costantemente, canzone dopo canzone, concerto dopo concerto. In questo momento il rocker di Zocca sta concludendo il suo Vasco non stop live tour 2019 con due concerti pazzeschi a Cagliari che arrivano dopo le date a San Siro che hanno letteralmente sconvolto il pubblico presente. Ma non solo, Vasco Rossi non è soltanto un cantante pazzesco, ma è anche un padre e un marito straordinario e a riprova di questo ci sono la moglie e i figli di Vasco Rossi che gli stanno accanto e lo seguono costantemente.

Chi è Laura Schmidt, la moglie di Vasco Rossi

La moglie di Vasco Rossi si chiama Laura Schmidt e i due si sono innamorati quando erano giovanissimi. La loro storia d’amore praticamente non è mai tramontata. Classe 1970, Laura nasce a Milano e la sua carriera e vita lavorativa prende una piega particolarmente strana e diversa dal solito visto che Laura inizia a lavorare in una agenzia investigativa e, ovviamente, diventa una delle più brave nel settore. La scintilla tra Vasco Rossi e Laura scoppia nel 1987 quando grazie a Massimo Riva i due si incontrano per la prima volta e l’amore è stato letteralmente un colpo di fulmine che ormai dura da 30 anni. La donna è accanto a Vasco da moltissimo tempo, ma è molto riservata, appare in pochissime interviste visto che cerca di evitare il più possibile la luce dei riflettori e molti fan, infatti non sanno nemmeno che esista.

I figli di Vasco Rossi: Luca, Davide e Lorenzo

Vasco Rossi e Laura hanno avuto un figlio, Luca Rossi Schmidt che però è il terzo figlio per Vasco Rossi perché il cantante ha già avuto infatti altri due figli Davide e Lorenzo Rossi. Davide Rossi si è fatto largo nel mondo della televisione diventando attore dopo aver partecipato ed essere stato protagonista di diversi cortometraggi. Ha debuttato sul grande schermo con il film Il posto dell’anima e Caterina va in città. Prenderà poi parte a Scusa ma ti chiamo amore di Moccia e Albachiara film ispirato proprio la canzone del papà. Per quanto riguarda Lorenzo invece, anche lui classe 1986, nasce da una donna amata moltissimo da Vasco che si chiamava Gabri, la stessa a cui ha dedicato una canzone d’amore. Lorenzo è stato figlio illegittimo del cantante fino al 2003 quando finalmente Lorenzo potè sottoporsi al test di paternità e unirsi al suo padre legittimo.

