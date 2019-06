Alberto Urso, sogni, curiosità e quel grazie speciale: “L’amore? Per ora sono fidanzato con la musica”. In giro per l’Italia fa sognare i fan

Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, si è raccontato in un’intervista al settimanale “Oggi”, rivelando sogni e curiosità per il prossimo futuro. Dalla fine della trasmissione, per Alberto ogni momento è stato dedicato esclusivamente al suo percorso artistico, in giro per l’Italia per abbracciare, con la sua voce, il pubblico che per mesi l’ha sostenuto. Gli occhi color ghiaccio e quel timbro unico fanno sognare milioni di persone di tutte le età, pronti a seguirlo di regione in regione. Urso, tra un elogio e un ringraziamento a Maria De Filippi, ha confessato qual è il suo più grande amore, raccontando di un desiderio che già da tempo nutre nel profondo.

Alberto Urso custodisce nel profondo i suoi sogni: “Montarmi la testa? No, non ne sarai capace” – così esordisce il neovincitore, che fin dai tempi di Amici ha saputo tener i piedi ben piantati per terra, senza mai abbassare la testa. La consapevolezza di poter far felice tanta gente è la più appagante delle soddisfazioni che potessero regalargli il tempo e i tanti sacrifici. E Alberto lo sa bene. La vittoria di ‘Amici 2019‘ è stata ed è tuttora un fiume di possibilità da cogliere per Alberto Urso. “L’amore? Questo per me è il tempo dello studio e del lavoro” – nessun giro di parole, chiaro e diretto, rivelando però il suo sogno di costruire un girono una famiglia e poter diventare un buon padre, proprio come il suo, che da sempre gli ha permesso di coltivare la sua più grande passione. “Il mio sincero grazie va a una donna che si chiama Maria De Filippi“ chiude Alberto, che con gli occhi lucidi confessa di volerle bene come una seconda madre.

