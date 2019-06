Arriva il nuovo album di Ed Sheeran No.6 Collaborations Project: la tracklist completa e tutti gli artisti con cui ha lavorato.

Ed Sheeran ha finalmente svelato la tracklist completa del suo nuovo album che uscirà il 12 luglio. Sarà un disco molto particolare intitolato “NO.6 COLLABORATIONS PROJECT” al cui interno troveremo tantissime collaborazioni con artisti straordinari e molto famosi, come Eminem, Cardi B, Justin Bieber… Ed Sheeran per presentare il suo nuovo album ha spiegato di essere un fan di tutti gli artisti con cui ha lavorato nella creazione di ogni singola canzone che andrà a formare il suo nuovo progetto discografico. Il cantante ha spiegato che alcuni di questi li segue proprio dagli esordi, altri invece sono per lui fonte di ispirazione al punto tale che ascolta praticamente i loro album a ripetizione.

Nuovo album Ed Sheeran: tutte le collaborazioni

Ed Sheeran l’artista dai capelli rossi che ha fatto innamorare tutto il mondo è così pronto a presentare le sue nuove canzoni e ora non vede l’ora di farle sentire a tutti. Come abbiamo detto l’album uscirà il 12 luglio e all’interno troveremo 15 brani inediti e 22 collaborazioni. Ecco la tracklist completa:

Beautiful People feat. Khalid South of the Border feat. Camila Cabello & Cardi B Cross Me feat. Chance the Rapper and PnB Rock Take Me Back to London feat. Stormzy Best Part of Me feat. Yebba I Don’t Care with Justin Bieber Antisocial with Travis Scott Remember the Name feat. Eminem & 50 Cent Feels feat. Young Thug & J Hus Put It All on Me feat. Ella Mai Nothing on You feat. Paulo Londra & Dave I Don’t Want Your Money feat. H.E.R 1000 Nights feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie Way to Break My Heart feat. Skrillex Blow with Bruno Mars & Chris Stapleton

Oggi come oggi abbiamo già ascoltato due hit di Ed Sheeran tra chi I Don’t Care feat Justin Bieber che ha superato in pochissimo tempo i 750 milioni di streaming in Italia ed è entrato a far parte delle classifiche italiane come uno dei brani di maggior successo in assoluto.

