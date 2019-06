Angela Nasti, un altro uomo dietro la rottura con Alessio? L’indiscrezione arriva direttamente da Instagram. Scopriamo le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.

Angela Nasti e Alessio Campoli non sono più una coppia. Dopo la fine di Uomini e Donne, le cose tra i due non sembrano essere andate per il meglio. E nonostante qualcuno abbia parlato di un riavvicinamento tra l’ex tronista e Alessio, i due sembrano aver preso definitivamente due strade diverse. A tal punto che, nelle ultime ore circola sul web una voce secondo cui Angela avrebbe addirittura un nuovo flirt in atto. Che ci sia un altro uomo dietro la rottura col corteggiatore romano? Scopriamo cosa è accaduto.

Angela Nasti, un altro uomo dietro la rottura con Alessio? Il terzo incomodo si chiamerebbe Guido

Angela Nasti si sarebbe già ‘consolata’ con un altro ragazzo dopo la fine della frequentazione con Alessio. È questa l’indiscrezione che è apparsa sul web nelle ultime ore. A ‘lanciare la bomba’ è stato Amedeo Venza, ex corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne, oggi conduttore e organizzatore di eventi. Il ragazzo è molto ‘vicino’ all’ambiente di Uomini e Donne, e spesso commenta le vicende dei protagonisti del programma attraverso il suo profilo Instagram. Ecco le sua parole sulla tronista napoletana:

Secondo Amedeo Venza, dietro la rottura tra Angela e Alessio ci sarebbe un misterioso Guido, con la quale la ragazza è stata avvistata a Capri. Con ogni probabilità si tratta di Guido Grimaldi, col quale Angela si è mostrata a cena insieme ad altri amici nelle instagram stories del ragazzo. Nessuna prova quindi, potrebbe trattarsi semplicemente di un amico. Ma secondo Venza sarebbe proprio questo ‘terzo incomodo’ il motivo della pausa di riflessione tra la tronista e Alessio. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda?

