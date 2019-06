Uomini e Donne, Angela Nasti sbotta su Instagram: ‘Nessuna nuova storia, solo un amico’. Ecco cosa ha raccontato la tronista per smentire le ultime voci di gossip.

La storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli è durata davvero poco. Dopo la fine del programma Uomini e Donne, la coppia ha capito quasi subito che le cose non andavano. E dopo alcuni giorni di silenzio, è stata Angela la prima a ufficializzare la rottura. Ed proprio contro di lei che gran parte dei fan si è schierata: per molti, Angela non è mai stata interessata ad Alessio, ma solo al ‘business’. Nelle ultime ore, c’è chi ha addirittura parlato di un terzo incomodo: un altro uomo, che sarebbe il vero motivo della rottura tra la tronista e il suo ex corteggiatore. La ragazza non ci sta e decide di rispondere ai pettegolezzi.

Una nuova indiscrezione è trapelata oggi sul web e riguarda l’ex tronista napoletana Angela Nasti. A lanciarla è stato Amedeo Venza, che sul suo Instagram ha parlato di un misterioso Guido, che sarebbe la reale causa delle pausa di riflessione di Angela e Alessio. La notizia si è diffusa in poco tempo, ed ecco che anche nel profilo della Nasti iniziano ad arrivare i primi commenti pungenti. Ma l’ex tronista ha deciso di rispondere e chiarire la questione. Date un’occhiata:

Angela smentisce le ultime voci sul suo conto: nessuna nuova fiamma, Guido è semplicemente un suo amico. Si tratta di Guido Grimaldi, un ragazzo con cui Angela è stata avvistata a Capri in compagnia di altri amici. La ragazza sottolinea come, per la seconda volta, debba giustificarsi sulla base del nulla. Insomma, non c’è nessun terzo incomodo dietro la fine della conoscenza con Alessio. Ma una semplice incompatibilità. E voi che idea vi siete fatti di questa vicenda? Credete alle parole di Angela?

