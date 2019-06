Anticipazioni spagnole Il Segreto: Antolina salva la vita ad Elsa e chiede a Isaac di prendersi cura di lei.

Tutti i fan della soap opera, Il Segreto, saranno contenti di sapere che dalle anticipazioni spagnole della serie arrivano informazioni molto interessanti e che ci fanno presupporre tantissimi colpi di scena. Le anticipazioni spagnole del Segreto parlano infatti di Antolina che, dopo aver lasciato il paese, tornerà a Puente Viejo e salverà la vita ad Elsa. La donna si era sottoposta ad intervento chirurgico per guarire da un problema cardiaco. L’operazione sarà piuttosto complicata, ma la ragazza si riprenderà e avrà bisogno di stare più a riposo possibile. Antolina, in un vero e proprio colpo di scena, salverà Elsa somministrandole i farmaci necessari per salvarle la vita durante una crisi.

Anticipazioni Il Segreto: gli episodi in Spagna, Elsa e Antolina

Dalle anticipazioni delle puntate spagnole del Segreto sappiamo che Elsa era stata torturato in prigione della compagna di cella e si era ammalata. Proprio per risolvere questo problema cardiaco diventa necessaria una operazione e gli amici Mattia, Marcela e Isaac organizzeranno una colletta per cercare di arrivare alla somma di denaro necessaria per salvare Elsa. Proprio in questo momento verranno sorpresi dall’arrivo di Antolina che tornata in paese vuole aiutare la donna contribuendo economicamente all’operazione. Inizialmente Isaac non vuole accettare, ma poi, solo per salvare Elsa, accetta il denaro di Antolina. Alla fine la donna si sottoporrà all’intervento chirurgico e riuscirà a stare meglio anche se i suoi pensieri sono tutti rivolti verso Antolina, alla spasmodica ricerca di un modo per levarla di mezzo. Eppure sarà proprio Antolina a salvare Elsa durate una crisi post intervento chirurgico, somministrandole i farmaci necessari e chiederà persino a Isaac di rimanere a prendersi cura di le. Ovviamente salgono moltissmi dubbi: Antonina questa volta è veramente sincera o sta cercando nuovamente soltanto di tornare nella vita di Isaac? Lo scopriremo dalle prossime anticipazioni spagnole de Il Segreto.

