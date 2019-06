Chi è Cristina Rescigni Temptation Island 2019: età, carriera e vita privata della sexy dj, scelta come tentatrice nella nuova edizione del reality.

Temptation Island sta per partire. Manca davvero poco alla nuova edizione del reality dedicato alle coppie. Sono sei quelle che quest’anno hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti sull’isola delle tentazioni. E, a proposito di tentazioni, i ‘fidanzati’ quest’anno avranno davvero delle belle sorprese. Le tentatrici scelte quest’anno sono più belle che mai. Tra loro, c’è Cristina Rescigni, in arte Christy Swan. Deejay di stampo internazionale, la bellissima Cristina ha solo 23 anni e ed è una delle sexy tentatrici del programma di Canale 5. Conosciamola meglio.

Chi è Cristina Rescigni Temptation Island 2019: da dj a tentatrice

Mamma fiorentina e papà palermitano Cristina è già molto conosciuta e seguita sul web. Merito della sua carriera da dj, oltre che dell’indiscutibile bellezza. Ha iniziato a mixare quasi per scherzo, con una consolle regalatale dal padre, ma la sua passione è diventata oggi il suo lavoro. Cristina è dj e producer di musica elettronica: un lavoro che la gratifica e la rende orgogliosa. Come possiamo immaginare, la bella dj è attualmente single, pronta per la sua nuova avventura nel reality delle tentazioni. In attesa di scoprire cosa combinerà nel villaggio dei fidanzati, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo profilo conta già 180 mila followers, un numero destinato a crescere dopo la popolarità che regala un programma seguitissimo come Temptation Island. Ecco uno scatto tratto dal profilo di Cristina:

Ebbene sì, sarà davvero difficile per i fidanzati resistere alle tentazioni. Non ci resta che attendere lunedì’ 24 giugno per scoprire le nuove intriganti vicende di Temptation Island 2019!

