Chi è Giovanni Arrigoni Temptation Island 2019: età, carriera e vita privata del sexy wakeskater, scelto come tentatore nella nuova edizione del reality.

Temptation Island sta per iniziare. Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova edizione del reality delle tentazioni. Sei nuove coppie sono pronte a mettere alla prova i loro sentimenti sull’isola delle tentazioni. A condurre il programma, come sempre, Filippo Bisciglia. Ma chi saranno i tentatori di quest’anno? Ebbene, le ‘fidanzate’ di questa edizione sono state più che fortunate. Oltre ad alcuni volti noti in tv, come Giulio Raselli e Rodolfo Salemi di Uomini e Donne, c’è anche lui, Giovanni Arrigoni, un wakskater che non passa certo inosservato. Ha tutti i requisiti per far impazzire le donne. Conosciamolo meglio.

Potrebbe interessarti anche:

Chi è Giovanni Arrigoni Temptation Island 2019: tutto sul nuovo tentatore

Amiche di Temptation Island, se vi state chiedendo chi è lui, tenetevi forte. Perché è uno dei tentatori che potrete ammirare da lunedì 24 giugno su Canale 5. E a quanto pare, i requisiti per ‘tentare’ ce li ha tutti. Si chiama Giovanni Arrigoni e come si può facilmente capire dal suo profilo Instagram è un wakeskater, uno sport acquatico simile al surf. Una vera e propria passione, come possiamo ammirare dalle numerose foto presenti sul suo profilo in cui il bel Giovanni cavalca le onde. E, dello sportivo, il nuovo tentatore ha sicuramente il fisico. Tutte le carte in regola per mandare in tilt qualche ragazza fidanzata nel villaggio delle tentazioni. Giovanni, ovviamente, è single ed è pronto per la sua nuova avventura nel reality targato Maria De Filippi. Cosa combinerà Giovanni a Temptation Island? Metterà i bastoni tra le ruote a qualche coppia? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo.

Per tutte le ultime news su Temptation Island e tutti i tentatori CLICCA QUI